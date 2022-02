Pfizer | i 130 licenziati di Catania | “Non ci hanno nemmeno convocati | la lista degli esuberi è arrivata via Whatsapp e c’erano i nostri nomi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Come in una scena di Squid Game. Dal 3 febbraio più di 650 dipendenti dello stabilimento catanese disono rimasti in attesa di sapere chi esattamente avrebbe colpito la scure dei licenziamenti annunciati dalla multinazionale americana. Soltanto nel pomeriggio del 7 febbraio, dopo un weekend di ansia, è stato trasmesso dall’azienda l’elenco dei 130. “Ho letto il mio nome nellache è girata nelle chat e non riuscivo a crederci: nessuno mi aveva avvertita in questi giorni, anzi, mi era stato detto che non mi avrebbe riguardato. L’ho saputo con un messaggio”, racconta Elisa Tomasello, che lavora qui da 5 anni e mezzo. “Vivevo a Milano, lavoravo lì. Poi ho visto l’opportunità di tornare a casa ae l’ho afferrata. Prima ho avuto contrattini, poi mi...