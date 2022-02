Perché le bandierine ideologiche sulla questione ucraina sono ridicole (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – La questione ucraina ci riguarda, e in modo decisivo. Non dovrebbe essere neccessario spiegare il Perché, nonostante noi lo abbiamo fatto, e in più di un’occasione. Ma il punto è e rimarrà un allarme energetico che, in questo periodo di rincari, potrebbe diventare drammatico. questione ucraina e gas russo Che l’Occidente, nella fattispecie gli Stati Uniti, stiano tirando troppo la corda sulla questione ucraina, è fuor di dubbio. Dopo vent’anni a “mangiare” sfere di influenza all’ex-Unione Sovietica, Washington sembra essere intenzionata ad arrivare fino ai confini dell’attuale Federazione Russa, puntando sulla complicità di alcune classi dirigenti locali. Il recente avvicinamento tra Pechino e Mosca sulle questioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – Laci riguarda, e in modo decisivo. Non dovrebbe essere neccessario spiegare il, nonostante noi lo abbiamo fatto, e in più di un’occasione. Ma il punto è e rimarrà un allarme energetico che, in questo periodo di rincari, potrebbe diventare drammatico.e gas russo Che l’Occidente, nella fattispecie gli Stati Uniti, stiano tirando troppo la corda, è fuor di dubbio. Dopo vent’anni a “mangiare” sfere di influenza all’ex-Unione Sovietica, Washington sembra essere intenzionata ad arrivare fino ai confini dell’attuale Federazione Russa, puntandocomplicità di alcune classi dirigenti locali. Il recente avvicinamento tra Pechino e Mosca sulle questioni ...

