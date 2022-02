Pechino 2022 | festa a Cembra per l' oro di Amos Mosaner

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'intera comunita' di, in Trentino, si e' fermata questo pomeriggio per festeggiare l'oro olimpico conquistato nel curling misto dal 26ennecon la veneta Stefania Constantini. Il ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - RaiNews : E' arrivata la settima medaglia azzurra a Pechino 2022 e la prima in assoluto per il curling italiano alle Olimpiadi - JayperryP : RT @ilpost: L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - bep70366837 : RT @RobertoMerlino1: Rivediamo la bocciata finale di Stefania ! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Il padre dell'atleta, Adolfo Mosaner, gia' mezz'ora dopo la premiazione del figlio aera ... 8 febbraioAncora medaglie per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato uno storico oro nel doppio misto di curling, mentre Federico Pellegrino si è messo al collo un importantissimo argento. Medaglie che ...Come vedere in TV e in streaming gli atleti italiani impegnati nei Giochi invernali di Pechino .... Uno spettacolo con 'tigri robot', lo 'sciatore treno' e poi raggi laser, giochi d'artificio e tremil ...Ma chi è Ester Ledecka, ragazza carina e solare, trasferitasi da Praga a Spindleruv Mlyn, cuore degli sport invernali della Repubblica Ceca? Tanto per cominciare, ama Harry Potter e come lui sa ...