Osimhen | ' Voglio vincere a Napoli | sono suscettibile se perdo mi arrabbio'

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL BOMBER - Osimhen: 'Voglio vincere per Napoli, se succede invento un ballo' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Osimhen: 'Voglio vincere per Napoli, se succede invento un ballo' - repubblica : Osimhen: 'Voglio vincere per Napoli, se succede invento un ballo' - sscalcionapoli1 : Osimhen: “Voglio vincere per Napoli, se succede invento un ballo. Infortunio? Faticavo a dormire, ma non temo nulla… - MundoNapoli : Victor Osimhen: “Voglio vincere per la città di Napoli” -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen Voglio

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Offerta al ribasso per il rinnovo di David Ospina: "vincere per Napoli, per la città sarebbe strepitoso" CONTENUTI EXTRA FIRST ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Offerta al ribasso per il rinnovo di David Ospina: "vincere per Napoli, per la città sarebbe strepitoso" CONTENUTI EXTRA FIRST ...Repubblica – L’intervista di Victor Osimhen: “Infortunio? Ho sentito come se la faccia mi fosse esplosa. Ho recuperato le forze trascinato dalla voglia di giocare”. Le parole di Victor Osimhen per il ...Ma nemmeno ti voglio bene. Anaffettivi. Uno come la prima della storia ... E allora fa il pompiere, bacchetta Osimhen sui movimenti al tempo stesso la squadra per come lo serve. Insomma, cerca difetti ...