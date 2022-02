Osimhen e Napoli: «Capisco che è stato difficile per Maradona trovare intimità e sopportare la pressione» (Di martedì 8 febbraio 2022) Nell’ampia e bella intervista di Emanuela Audisio a Osimhen, su Repubblica, c’è anche un passaggio su Napoli. A Napoli lei abita in centro. «Sì. A Posillipo, al piano terra. E anche se posso passare per ingenuo non mi immaginavo una città così calda e pazza per il calcio. Solo ora mi rendo conto di come possa essere stato difficile per Maradona trovare un po’ di intimità e sopportare la pressione». Osimhen ha una fidanzata. «Ho una fidanzata. E devo anche ad una donna questa mia capigliatura. Ero a Charleroi e non sapevo che lì i barbieri chiudono presto. Così ho iniziato a tagliarmeli da solo, ma ogni rasoiata in più non ha fatto che peggiorare la situazione, allora la mia fidanzata mi ha detto: te ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Nell’ampia e bella intervista di Emanuela Audisio a, su Repubblica, c’è anche un passaggio su. Alei abita in centro. «Sì. A Posillipo, al piano terra. E anche se posso passare per ingenuo non mi immaginavo una città così calda e pazza per il calcio. Solo ora mi rendo conto di come possa essereperun po’ dila».ha una fidanzata. «Ho una fidanzata. E devo anche ad una donna questa mia capigliatura. Ero a Charleroi e non sapevo che lì i barbieri chiudono presto. Così ho iniziato a tagliarmeli da solo, ma ogni rasoiata in più non ha fatto che peggiorare la situazione, allora la mia fidanzata mi ha detto: te ...

