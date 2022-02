Oscar 2022, è l’anno de “Il Potere Del Cane”, con 12 nomination. Sorrentino c’è, delusione Lady Gaga (Di martedì 8 febbraio 2022) Tracee Ellis Ross (Black-ish) e Leslie Jordan (Will & Grace) hanno annunciato in diretta streaming le nomination degli Oscar 2022, 94esima edizione del premio del cinema più prestigioso al mondo. Tante conferme e qualche sorpresa piuttosto consistente. Partiamo con la classifica: a guidare con 12 nomination è Il Potere Del Cane di Jane Campion, seguendo un trend che in queste ultime settimane si è fatto sempre più consistente. E ci sono tutte le candidature maggiori per questo affascinante neo-western, da miglior film alla regia – Jane Campion è la prima donna della storia con una doppia nomination nella categoria, e si prende anche la nomination per la sceneggiatura non originale -, migliore attore per Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst non ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Tracee Ellis Ross (Black-ish) e Leslie Jordan (Will & Grace) hanno annunciato in diretta streaming ledegli, 94esima edizione del premio del cinema più prestigioso al mondo. Tante conferme e qualche sorpresa piuttosto consistente. Partiamo con la classifica: a guidare con 12è IlDeldi Jane Campion, seguendo un trend che in queste ultime settimane si è fatto sempre più consistente. E ci sono tutte le candidature maggiori per questo affascinante neo-western, da miglior film alla regia – Jane Campion è la prima donna della storia con una doppianella categoria, e si prende anche laper la sceneggiatura non originale -, migliore attore per Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst non ...

