Oroscopo di Barbanera 8 febbraio | martedì ottimo per i segni di fuoco

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Avete parecchi sogni nel cassetto. Realizzarli tutti non è possibile. Operate una scelta anche tenendo conto dell'investimento economico richiesto. Toro (21/4 – 20/5) – Il trigono di Venere alla Luna, e la sintonia tra Marte e Urano, vi rassicurano in merito ai progetti a cui avete dato vita, quindi niente incertezze! Gemelli (21/5 – 21/6) – È un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena, che vanno gestiti con una certa lucidità ed energia, se vorrete volgerli a vostro favore. Cancro (22/6 – 22/7) – Pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, grazie alla Luna in Toro, affrontate la vita con un sorriso smagliante sulle labbra.

