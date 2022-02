Olimpiadi Pechino 2022 | storica medaglia d'oro di Constantini e Mosaner nel doppio misto curling

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - Eurosport_IT : Con l'oro nei 500m, Arianna Fontana sale a quota 10 medaglie Olimpiche come Stefania Belmondo! 1?0???????… - ilcirotano : LIVE Olimpiadi Pechino: Curling, finale misto: stupendo oro dell’Italia, 8-5 alla Norvegia! - - paoloigna1 : Qui gli imbattibili siamo noi! #Beijing2022 #PECHINO2022 - L'Italia del curling doppio misto iscrive i nomi di Ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

Commenta per primo Un altro oro azzurro nei Giochi olimpici invernali di2022 . Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto nel curling doppio misto battendo la Norvegia 8 - 5.14.452022, Italia d'oro nel curling Storico oro dell'Italia nel curling alleinvernali di. Stefania Constantini e Amos Mosaner battono 8 - 5 in finale la Norvegia e conquistano la seconda medaglia del metatto più prezioso per i nostri colori. Una cavalcata ...Quell’invocazione tattica, quel «vai nello spazio e tienila», ha proiettato il curling italiano sul podio più alto di Pechino 2022. Trionfo olimpico dopo undici successi di fila nel torneo.(Adnkronos) – Le gare in programma domani, mercoledì 9 febbraio 2022, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 (orario Italia). Per l’Italia, in particolare chance di medaglia nello slalom femminile ...