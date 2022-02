Mourinho, niente coreografia a San Siro dai tifosi dell’Inter (Di martedì 8 febbraio 2022) . Ma l’affetto per lo Spiecal One non mancherà niente coreografia per il ritorno a San Siro di Josè Mourinho per la partita di stasera di Coppa Italia in programma a San Siro. Nella Curva Nord non è prevista una coreografia ad hoc, come quella che lo zoccolo duro del tifo fece il 20 febbraio 2016 quando José si accomodò a San Siro da semplice spettatore per un Inter-Samp. Allora, all’intervallo, lesse a carattere cubitali “Per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo… Per sempre grazie José”, mentre prendevano forma le gigantografie di una Champions, una Coppa Italia e una coppa dello scudetto. Il triplete per intero. La scelta di non ripetere anche stavolta una maxi-celebrazione non toglierà nulla all’accoglienza per Mou, che sarà calorosissima tra applausi e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) . Ma l’affetto per lo Spiecal One non mancheràper il ritorno a Sandi Josèper la partita di stasera di Coppa Italia in programma a San. Nella Curva Nord non è prevista unaad hoc, come quella che lo zoccolo duro del tifo fece il 20 febbraio 2016 quando José si accomodò a Sanda semplice spettatore per un Inter-Samp. Allora, all’intervallo, lesse a carattere cubitali “Per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo… Per sempre grazie José”, mentre prendevano forma le gigantografie di una Champions, una Coppa Italia e una coppa dello scudetto. Il triplete per intero. La scelta di non ripetere anche stavolta una maxi-celebrazione non toglierà nulla all’accoglienza per Mou, che sarà calorosissima tra applausi e ...

