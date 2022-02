Monaco vs Amiens: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 8 febbraio 2022) Un posto nelle ultime quattro gare della Coupe de France di questa stagione è in palio oggi martedì 8 febbraio, quando Monaco e Amiens si sfideranno allo Stade Louis II. La squadra di casa ha respinto la minaccia del compagno di squadra della Ligue 1 Lens nel turno precedente grazie a una vittoria per 4-2, mentre i suoi ospiti hanno fatto un lavoro leggero sul Nancy. Il calcio di inizio di Monaco vs Amiens è previsto alle 21 Prepartita Monaco vs Amiens: a ceh punto sono le due squadre? Alla ricerca del suo primo titolo di Coupe de France dal 1991, il Monaco ha iniziato la sua campagna di coppa con una vittoria per 2-0 sulla Stella Rossa, prima di battere Quevilly Rouen e Lens. Gli uomini di Philippe Clement sono stati semplicemente troppo per il Lione nell’ultima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 febbraio 2022) Un posto nelle ultime quattro gare della Coupe de France di questa stagione è in palio oggi martedì 8 febbraio, quandosi sfideranno allo Stade Louis II. La squadra di casa ha respinto la minaccia del compagno di squadra della Ligue 1 Lens nel turno precedente grazie a una vittoria per 4-2, mentre i suoi ospiti hanno fatto un lavoro leggero sul Nancy. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a ceh punto sono le due squadre? Alla ricerca del suo primo titolo di Coupe de France dal 1991, ilha iniziato la sua campagna di coppa con una vittoria per 2-0 sulla Stella Rossa, prima di battere Quevilly Rouen e Lens. Gli uomini di Philippe Clement sono stati semplicemente troppo per il Lione nell’ultima ...

