Minorenne, pronta l’operazione della vita: la terribile proposta dei genitori (Di martedì 8 febbraio 2022) Minorenne, al via l’intervento di difficile esecuzione fermato dalla proposta inaudita dei genitori: la loro decisione manda tutto all’aria. Sputare sentenze su questa delicata faccenda non è al momento funzionale.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 8 febbraio 2022), al via l’intervento di difficile esecuzione fermato dallainaudita dei: la loro decisione manda tutto all’aria. Sputare sentenze su questa delicata faccenda non è al momento funzionale.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fnonesiste : la tl horny per mio figlio riccardo fabbriconi in arte blanco per me il minorenne coglione, sapevo che questo momen… -