M5s, Grillo “Situazione complicata, ora riflessione e tutti in silenzio” (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli VII Sezione Civile che ha sospeso, le delibere impugnate del MoVimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del Presidente, ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano”. Lo scrive su facebook Beppe Grillo che aggiunge: “La Situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata. In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte. Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli VII Sezione Civile che ha sospeso, le delibere impugnate del MoVimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del Presidente, ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano”. Lo scrive su facebook Beppeche aggiunge: “La, non possiamo negarlo, è molto. In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte. Nel frattempo, invitoa rimanere ine a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : #M5s, per evitare il “processo” dinanzi agli iscritti, l’ex capo si dimette dal suo ruolo. Ma il leader replica: “D… - sebmes : M5S, si riparte dal via: in frantumi il sogno di Conte, alla guida tornano Grillo e Crimi - Agenzia_Ansa : Beppe Grillo interviene sui social dopo la sospensione da parte del Tribunale di Napoli del nuovo statuto del M5s e… - annak65649009 : RT @acino2020: @repubblica Anche il programma elettorale andrebbe rispettato @Mov5Stelle @M5S_Europa @GiuseppeConteIT @beppe_grillo #Spini… - IVALDO1962 : @erretti42 Io penso che Grillo abbia sbagliato in tanti casi,ma stavolta qualsiasi cosa farà o dirà, gli iscritti… -