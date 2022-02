L' Ue stanzia 50mld per la produzione di microchip

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'Europa intende produrre in casa i, e lancia un piano da 50 miliardi di euro, in modo da non dover più dipendere esclusivamente dall'Asia, leader finora in questo settore, strategico, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : stanzia 50mld

TG La7

L'Europa intende produrre in casa i microchip, e lancia un piano da 50 miliardi di euro, in modo da non dover più dipendere esclusivamente dall'Asia, leader finora in questo settore, strategico, ...L'Europa intende produrre in casa i microchip, e lancia un piano da 50 miliardi di euro, in modo da non dover più dipendere esclusivamente dall'Asia, leader finora in questo settore, strategico, ...