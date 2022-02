Lenovo e Ducati | confermata la partnership in MotoGP

(Di martedì 8 febbraio 2022)fornirà atecnologie avanzate per raggiungere risultati ancora più prestigiosi nella prossima stagione Dopo un 2021 che si chiude, per il secondo anno consecutivo, con la vittoria del Titolo Costruttori, ilteam è pronto per nuova stagione, che vedrà la tecnologia sempre più protagonista, capitalizzando latecnologica con, che dal 2018 aiutaa innovare e migliorare le performance in pista. Innovazione, velocità e sicurezza saranno il cuore dell’evoluzione di, che farà leva su data analytics, artifical intelligence (AI) e smart collaboration, abilitati dall’ampia gamma di soluzioni smarter di, per continuare a migliorare, accelerando le ...

