Le pagelle di Inter-Roma 2-0 | nerazzurri in semifinale

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I padroni di casa si rifanno per la sconfitta nel derby, eliminando i giallorossi grazie a una rete per tempo. Dzeko prima e Sanchez poi, i due uomini di attacco, chiudono i conti al cospetto di unatroppo arrendevole. Partenza arrembante da parte dei, che creano occasioni su occasioni. A seguire, il ritmo scende un po’ e gli ospiti tornano in partita, con gli spettri della stracittadina ad aleggiare. Ci pensa però il cileno a chiudere la contesa con un tiro strepitoso. Ad attendere inla vincitrice della sfida di domani 9 febbraio tra Milan e Lazio, ancora a San Siro. LediPrima di riportare le ...

Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche La coppa del riscatto, l'ritrova Mou per cancellare il derby- Roma 2 - 0: gol d'...Darmian 6: Non ha l'esuberanza di Dumfries ma è la sintesi dell'essenzialità ed è sempre più utile a questa. Barella 7: Con un bolide dalla distanza colpisce in pieno la traversa. Non contento, ...In settimana le due squadre tornano in campo in coppa Italia, con la compagine di Inzaghi che ospiterà la Roma di Mourinho, mentre quella di Pioli se la vedrà sempre in casa contro la Lazio. La settim ...BASTONI 6 - L'assenza di De Vrij gli toglie un punto di riferimento in fase di possesso e qualche volta sul pressing della Roma rinuncia a ragionare per liberarsi prima possibile ...