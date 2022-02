La Camera approva: sì alla riforma con 468 voti, tutela ambiente entra in Costituzione (Di martedì 8 febbraio 2022) L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge di modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela costituzionale dell'ambiente con 468 voti a favore e un solo contrario. Si tratta della quarta e ultima lettura per il provvedimento, la seconda deliberazione da parte di Montecitorio. Come al Senato anche alla Camera è stata superata la maggioranza assoluta ma anche la soglia dei due terzi dei componenti prevista dall'articolo 138 della Carta nella seconda deliberazione di ciascuna Camera, come condizione per evitare il referendum costituzionale. Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre. Di conseguenza, entra subito in vigore e non è ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 febbraio 2022) L'aula dellahato il disegno di legge di modifica agli articoli 9 e 41 dellain materia dicostituzionale dell'con 468a favore e un solo contrario. Si tratta della quarta e ultima lettura per il provvedimento, la seconda deliberazione da parte di Montecitorio. Come al Senato ancheè stata superata la maggioranza assoluta ma anche la soglia dei due terzi dei componenti prevista dall'articolo 138 della Carta nella seconda deliberazione di ciascuna, come condizione per evitare il referendum costituzionale. Il Senato lo avevato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre. Di conseguenza,subito in vigore e non è ...

Advertising

G_Innamorati : tutela dell'#ambiente, della #biodiversità e degli #ecosistemi entra in #Costituzione. #Camera approva definitivam… - LorenzGiannini : Con 468 voti a favore (e un solo voto contrario) la #Camera approva la proposta di legge per la modifica degli Art.… - lockifra : RT @leidaa_italia: via @mvbrambilla EVVIVA!! Dopo una lunga battaglia la camera approva oggi la riforma che introduce la tutela di animali… - movianimalista : via @mvbrambilla EVVIVA!! Dopo una lunga battaglia la camera approva oggi la riforma che introduce la tutela di an… - annac82 : RT @leidaa_italia: via @mvbrambilla EVVIVA!! Dopo una lunga battaglia la camera approva oggi la riforma che introduce la tutela di animali… -