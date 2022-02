Joao Pedro-Napoli: l’hanno detto in diretta! (Di martedì 8 febbraio 2022) Bomba di mercato rilasciata ai microfoni di Radio Punto Novo da Enrico Camelio secondo il quale Joao Pedro, attaccante del Cagliari, sarebbe vicinissimo a vestire la maglia azzurra. Joao Pedro Napoli trattativaSempre secondo il giornalista, l’entourage dell’italo-brasiliano sarebbe in trattativa con la società partenopea. Le condizioni per portarlo alla corte di Spalletti ci sono, soprattutto dopo gli addii di Lorenzo Insigne, già ufficializzato al Toronto, e Dries Mertens in scadenza il prossimo giugno con un futuro assai incerto. Giuntoli fa davvero sul serio per l’attaccante, 10 gol finora in campionato e fresco di convocazione in Nazionale. Si attendono sviluppi già nei prossimi giorni. Leggi su rompipallone (Di martedì 8 febbraio 2022) Bomba di mercato rilasciata ai microfoni di Radio Punto Novo da Enrico Camelio secondo il quale, attaccante del Cagliari, sarebbe vicinissimo a vestire la maglia azzurra.trattativaSempre secondo il giornalista, l’entourage dell’italo-brasiliano sarebbe in trattativa con la società partenopea. Le condizioni per portarlo alla corte di Spalletti ci sono, soprattutto dopo gli addii di Lorenzo Insigne, già ufficializzato al Toronto, e Dries Mertens in scadenza il prossimo giugno con un futuro assai incerto. Giuntoli fa davvero sul serio per l’attaccante, 10 gol finora in campionato e fresco di convocazione in Nazionale. Si attendono sviluppi già nei prossimi giorni.

