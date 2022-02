Inter-Roma | tegola per Inzaghi | si ferma un difensore

Advertising

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - CB_Ignoranza : “Inter, dopo tutto questo tempo?” “Sempre”. #Inter #Roma #Mourinho - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????#InterRoma, infortunio e allarme per #Bastoni: al suo posto entrato #deVrij - LAROMA24 : Coppa Italia, Inter-Roma 08.02.22 #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma

In occasione del quarto di finale di Coppa Italia traJosé Mourinho torna a San Siro da avversario. Ecco come la Curva Nord ha accolto l'allenatore del Triplete 2010....sul pallone e al volo trafigge Rui Patricio 1' Iniziato il match a Milano Buonasera dallo Stadio Meazza in San Siro! È tutto pronto per il primo quarto di finale di Coppa Italia tra. A ...Secondo incrocio stagionale tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Josè Mourinho, che torna da grande ex a San Siro. Incroci di mercato ...Giornata da dimenticare per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter nel pomeriggio è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo, mentre in serata si è infort ...