Inter Roma 2-0 | Dzeko e Sanchez regalano ai nerazzurri l’accesso alla semifinale

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? GOL DELL’– Perisic scende sulla fascia e centra perche con un piatto al volo fredda Rui Patricio. 5? Traversa di Barella – Barella esplode il destro dai 25 metri, la traversa salva Rui Patricio. 8? Pericolosa l’– Colpo di testa di Skriniar su cross di. Nessun problema per Rui Patricio che blocca. 15? Occasione...

21:54 Si va all'intervallo, 1 - 0 nerazzurro firmato Dzeko Termina il primo tempo a San Siro tra. Al momento resiste il vantaggio iniziale firmato dall'ex Dzeko. Per i nerazzurri anche ...Brutte notizie in arrivo per Simone Inzaghi. Nel corso della sfida contro lain Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato costretto a lasciare il campo in anticipo. Per il difensore dell'una brutta distorsione alla caviglia, capitata proprio alla fine della prima ...Nel mezzo tanta Inter, specie nel primo tempo, contro una buona Roma per larga parte della ripresa. Nel momento migliore, però, la squadra di Mourinho – alla prima da avversario al ‘Meazza’ – manca ...L'Inter è la prima semifinalista della Coppa Italia 2021-2022. I nerazzurri in casa hanno sconfitto 2-0 la Roma del grande ex José Mourinho. A segno nel primo tempo Dzeko, nella ripresa Sanchez, autor ...