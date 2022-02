Guinness sceglie i trattori completamente elettrici Terberg per le operazioni di manovra a Dublino

Leggi su cityroma

(Di martedì 8 febbraio 2022)supportae il suo piano Never Settle Zero Emissions con ilYT203EVelettrico. L’ambizione del piano diè che il 70% della flotta di veicoli sia a emissioni zero entro la fine del 2025 e del 100% entro la fine del decennio.utilizza già un trattorea emissioni zero nel suo birrificio. Questo viene anche utilizzato in un test per il trasporto di birra in cisterneda St James’s Gate al porto di, per capire se il trattore elettrico può essere utilizzato per trasportare merci pesanti oltre il birrificio. Uno dei grandi vantaggi delelettrico è che può essere utilizzato all’interno del centro città, mentre un trattore diesel dovrebbe ...