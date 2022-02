Grillo congela il M5S: ecco cosa succederà adesso (Di martedì 8 febbraio 2022) Beppe Grillo invita i 5 Stelle alla pazienza: "Non si possono prendere decisioni avventate. Rimanere in silenzio e non assumere iniziative azzardate". E sullo sfondo c'è Vito Crimi Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) Beppeinvita i 5 Stelle alla pazienza: "Non si possono prendere decisioni avventate. Rimanere in silenzio e non assumere iniziative azzardate". E sullo sfondo c'è Vito Crimi

Advertising

chedisagio : Siamo di fronte a un'implosione. Chissà dove finiranno tutti quei voti? - mario_bonandi : RT @Libero_official: 'Le sentenze si rispettano. Gli altri stiano in silenzio e non assumano iniziative azzardate': #BeppeGrillo 'congela'… - oslaz : M5S, il Tribunale di Napoli congela Conte come presidente: torna Grillo alla guida - l_angiolini : dopo le supercazzole di ieri di #conte ... oggi viene smentito dall´elevato maestri del teatrino #M5S, #Grillo c… - Italia_Notizie : M5S, Grillo congela il Movimento: «Le sentenze si rispettano. Ora invito tutti a rimanere in silenzio» -