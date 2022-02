Grande Fratello Vip, Nathaly non si trattiene: “sta proprio male” (Di martedì 8 febbraio 2022) Grande Fratello Vip, una protagonista del reality è sicuramente Nathaly Caldonazzo che dopo il suo ingresso ha ribaltato gli equilibri. Di recente si è abbandonata ad un commento che non è passato inosservato. La Caldonazzo ha avuto modo, durante il percorso fino ad oggi, dentro al Grande Fratello Vip di confrontarsi e discutere con molti degli inquilini del reality Mediaset. Recentemente ha commentato una situazione tra due concorrenti che il web ha notato. Di cosa si tratta? Grande Fratello Vip, Nathaly Caldoazzo-AltranotiziaNathaly è stata protagonista di varie discussioni all’interno del Grande Fratello Vip ed ha dato il suo parere nel bene o nel male su tutti ... Leggi su altranotizia (Di martedì 8 febbraio 2022)Vip, una protagonista del reality è sicuramenteCaldonazzo che dopo il suo ingresso ha ribaltato gli equilibri. Di recente si è abbandonata ad un commento che non è passato inosservato. La Caldonazzo ha avuto modo, durante il percorso fino ad oggi, dentro alVip di confrontarsi e discutere con molti degli inquilini del reality Mediaset. Recentemente ha commentato una situazione tra due concorrenti che il web ha notato. Di cosa si tratta?Vip,Caldoazzo-Altranotiziaè stata protagonista di varie discussioni all’interno delVip ed ha dato il suo parere nel bene o nelsu tutti ...

