Grande Fratello Vip, Alex Belli torna in casa come concorrente per due settimane, Aldo Montano furioso «Stomachevole» (Di martedì 8 febbraio 2022) Il triangolo fra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è destinato a durare fino alla fine di questa edizione del GF Vip: come annunciato da Signorini, infatti, l'attore tornerà nella casa per due settimane. L'ex concorrente Aldo Montano si è immediatamente schierato contro questa decisione e ha fatto sapere di non essere assolutamente d'accordo....

