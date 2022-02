Gf Vip | la sorella di Jessica lancia frecciate a Soleil e Barù? “Limonarsi gente sposata è più grave no? Lei…” VIDEO

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel corso di una diretta Instagram, Clarissa Hailé Selassié, ha espresso la propria opinione proprio su suae l’ipotetica ‘love story’ con. Ecco quanto affermato dalla principessina: “Sevuole avere questa frequentazione conben venga, se vuole divertirsi, vuole dare un bacio… penso che lei abbia capito che non c’è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: News in breve del 27 novembre 2020: cronaca di oggi GF Vip, Dayane contro Tommaso. Gli ospiti della nuova puntata Gf Vip, gaffe incredibile di Katia Ricciarelli: ecco cosa è successo Gf Vip, Nicola Pisu lascia lo studio arrabbiato e Signorini sbotta: “Sfigato di mer…” Tommaso Zorzi sbotta contro il GF Vip 6 e ...

Advertising

decalcomaria : e poi c’è mia sorella che dice “vabbè ma che ti frega alla fine è solo un concerto” e parla lei che aveva il vip pe… - wajtforhes : Comunque io e mia sorella abbiamo preso i biglietti per Matera, ma il VIP pack ahahahah Sto male vi giuro abbiamo t… - _vip__era_ : RT @Indigo__Moon__: Sorella di Besciamello: 'Siete belli e carini'. E sul giornale preferiva Jessica a Sophie #jessvip #jeru #gfvip https… - _vip__era_ : RT @drogataditrash_: Voi vedete la sorella di basciano, io vedo lei. ?ALESSANDROH STAI PERDENDO CONZENZI ? #gfvip - _vip__era_ : RT @mrsincoerenza: La sorella di Basciano è praticamente Basciano con la parrucca e le ciglia finte #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip sorella

... speravo non succedesse qualcosa di questo tipo ed invece Alex Belli entra nella Casa del GF. ... Con Manila abbiamo fatto tre mesi da fratello econdividendo lo stesso punto di partenza, da ...Poi il conduttore interroga isu Delia e sul suo avvicinamento a Soleil: "Mi fa ridere la ... mentre Lulù dice la sua sottolineando come la modella sudamericana abbia fatto stare male la, ...Katia Ricciarelli: il dolore per la sorella malata. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Katia ha avuto modo di dimostrare al pubblico il suo carattere molto determinato.Da quando Manuel Bortuzzo è uscito dal Gf vip, non ha mai smesso di seguire Lulù Selassié ... Ora che sto bene, è felicissimo, non vede l’ora di conoscerla. Già con sua sorella Clarissa si diverte ...