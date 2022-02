Detenzione e spaccio di stupefacenti nel salone: arrestato parrucchiere di San Prisco (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Prisco (Ce) – In regola con il green pass, ma con 560 grammi di hashish all’interno del proprio salone, così i baschi verdi della Guardia di Finanza di Caserta, nella mattinata di venerdì scorso, 28 gennaio 2022, hanno arrestato un parrucchiere di San Prisco (CE) nel corso delle ordinarie operazioni di ordine pubblico disposte dalla Questura sul rispetto dell’obbligo delle certificazioni verdi Covid-19. Le Fiamme Gialle insospettite dal comportamento del commerciante e dal forte odore di hashish all’interno del negozio, dopo aver regolarmente eseguito il controllo sulla corretta osservanza dell’obbligo del c.d. green pass, hanno dato corso ad una perquisizione dell’esercizio commerciale rinvenendo e sottoponendo a sequestro oltre 500 gr di sostanza stupefacente, in parte ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Ce) – In regola con il green pass, ma con 560 grammi di hashish all’interno del proprio, così i baschi verdi della Guardia di Finanza di Caserta, nella mattinata di venerdì scorso, 28 gennaio 2022, hannoundi San(CE) nel corso delle ordinarie operazioni di ordine pubblico disposte dalla Questura sul rispetto dell’obbligo delle certificazioni verdi Covid-19. Le Fiamme Gialle insospettite dal comportamento del commerciante e dal forte odore di hashish all’interno del negozio, dopo aver regolarmente eseguito il controllo sulla corretta osservanza dell’obbligo del c.d. green pass, hanno dato corso ad una perquisizione dell’esercizio commerciale rinvenendo e sottoponendo a sequestro oltre 500 gr di sostanza stupefacente, in parte ...

