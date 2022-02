Covid oggi Lazio, 10.342 contagi e 40 morti. A Roma 4.434 casi (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.342 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 40 morti, comprensivi di alcuni ritardi di notifiche. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.837 tamponi molecolari e 87.754 antigenici con un tasso di positività al 9,5%. I ricoverati sono stati 2.074, 25 in meno da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono state 184, 15 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 14.051 persone. I casi a Roma città sono a quota 4.434. Nel dettaglio i casi e i decessi registrati nelle Asl del Lazio nelle ultime 24 ore. Nell’Asl Roma 1: sono 1.446 i nuovi casi e 3 i ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.342 i nuovida Coronavirus, 8 febbraio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 40, comprensivi di alcuni ritardi di notifiche. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.837 tamponi molecolari e 87.754 antigenici con un tasso di positività al 9,5%. I ricoverati sono stati 2.074, 25 in meno da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono state 184, 15 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 14.051 persone. Icittà sono a quota 4.434. Nel dettaglio ie i decessi registrati nelle Asl delnelle ultime 24 ore. Nell’Asl1: sono 1.446 i nuovie 3 i ...

