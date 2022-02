Covid, in Lombardia terapie intensive sotto quota 200 (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono 1.067 i positivi al Covid-19 registrati martedì 8 febbraio in provincia di Bergamo, 12.194 in Lombardia a fronte di 159.799 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 7,6%. Sul fronte degli ospedali lombardi, continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) che vanno sotto quota 200, e nei reparti (-3). Sono invece 50 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 159.799, totale complessivo: 31.598.820 – i nuovi casi positivi: 12.194 – in terapia intensiva: 197 (-10) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.519 (-39) – i decessi, totale complessivo: 37.763 (+50) I nuovi casi per provincia: Milano: 3.565 di cui 1.268 a Milano città; Bergamo: 1.067; Brescia: 1.758; Como: 768; Cremona: 451; Lecco: 340; Lodi: 240; Mantova: 740; Monza e Brianza: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono 1.067 i positivi al-19 registrati martedì 8 febbraio in provincia di Bergamo, 12.194 ina fronte di 159.799 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 7,6%. Sul fronte degli ospedali lombardi, continuano a diminuire i ricoverati nelle(-10) che vanno200, e nei reparti (-3). Sono invece 50 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 159.799, totale complessivo: 31.598.820 – i nuovi casi positivi: 12.194 – in terapia intensiva: 197 (-10) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.519 (-39) – i decessi, totale complessivo: 37.763 (+50) I nuovi casi per provincia: Milano: 3.565 di cui 1.268 a Milano città; Bergamo: 1.067; Brescia: 1.758; Como: 768; Cremona: 451; Lecco: 340; Lodi: 240; Mantova: 740; Monza e Brianza: ...

Advertising

ilSaronno : Covid in Lombardia, oggi in discesa i ricoveri nelle terapie intensive - webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di martedì 8 febbraio - simonamancini24 : RT @SkyTG24: Covid #Lombardia, 12.194 casi. Calano ancora i ricoverati - Mizius75 : RT @SkyTG24: Covid #Lombardia, 12.194 casi. Calano ancora i ricoverati - SkyTG24 : Covid #Lombardia, 12.194 casi. Calano ancora i ricoverati -