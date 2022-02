Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco: Allegri non lo farà più giocare? (Di martedì 8 febbraio 2022) Massimiliano Allegri ha cambiato la sua Juventus in questo mercato di gennaio e ora cambiano le prospettive per un attaccante bianconero. La Juventus è riuscita a modificare nel migliore dei modi la propria squadra potenziandola sia a centrocampo che soprattutto in attacco, ma ora per un giocatore della fase offensiva bianconera sarà veramente difficile trovare spazio in squadra per il proseguo della stagione. Fonte/GettyLa Juventus è stata l’assoluto regina del mercato di gennaio in Italia o forse tra le migliori in tutta Europa riuscendo ad assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria e da questo momento i bianconeri si candidano seriamente come una delle favoritissime per la qualificazione in Champions League. La Signora si è rinforzata e non poco, ma per poterlo fare ha dovuto ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 8 febbraio 2022) Massimilianoha cambiato la suain questo mercato di gennaio e ora cambiano le prospettive per un attaccante bianconero. Laè riuscita a modificare nel migliore dei modi la propria squadra potenziandola sia a centrocampo che soprattutto in, ma ora per un giocatore della fase offensiva bianconera sarà veramente difficile trovare spazio in squadra per il proseguo della stagione. Fonte/GettyLaè stata l’assoluto regina del mercato di gennaio in Italia o forse tra le migliori in tutta Europa riuscendo ad assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria e da questo momento i bianconeri si candidano seriamente come una delle favoritissime per la qualificazione in Champions League. La Signora si è rinforzata e non poco, ma per poterlo fare ha dovuto ...

Advertising

GiovaAlbanese : Effetto triplo del #calciomercato di gennaio della #Juventus ? ?? #Gatti ?? #Vlahovic ?? #Zakaria ?? #TreSuTre ?????? - cmdotcom : #Juve mania: ?#Vlahovic-#Zakaria, per la #Juventus inizia un altro campionato! [@stefanodiscreti]… - DiMarzio : #Juventus, trattativa in corso con il @RangersFC: si cerca l'accordo per #Ramsey. Ma il @BurnleyOfficial resiste - zazoomblog : Calciomercato Juventus rivoluzione in attacco: Allegri non lo farà più giocare? - #Calciomercato #Juventus… - Fantacalcio : Calciomercato Juventus: novità da Torino sul rinnovo di Dybala -