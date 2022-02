Calcio: Inter, trauma distorsivo alla caviglia destra per Bastoni (Di martedì 8 febbraio 2022) Milano, 8 feb. - (Adnkronos) - Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è stato costretto ad uscire dal campo al 45' del primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma per un trauma distorsivo alla caviglia destra. Gli esami a cui nelle prossime ore si sottoporrà il 22enne nerazzurro dovranno fare chiarezza sulla gravità dell'infortunio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Milano, 8 feb. - (Adnkronos) - Il difensore dell'Alessandroè stato costretto ad uscire dal campo al 45' del primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma per un. Gli esami a cui nelle prossime ore si sottoporrà il 22enne nerazzurro dovranno fare chiarezza sulla gravità dell'infortunio.

