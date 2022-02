Barbara D’Urso con La Pupa e il Secchione in prima serata: i dettagli (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono passati ormai 16 anni dalla prima edizione de La Pupa e il Secchione: in quel lontano 2006 al timone c’erano Enrico Papi e Federica Panicucci, chiamati a guidare uno show in forma di reality che aveva come obiettivo quello di condurre una sorta di esperimento sociale. La nuova edizione del programma è pronta a fare il suo debutto su Italia Uno il 15 marzo e come tradizione metterà nuovamente a confronto due mondi opposti, quello degli intellettuali poco inclini alla vita sociale e quello delle ragazze che hanno messo da parte i libri per concentrarsi sulla loro avvenenza fisica. Pur essendo una formula ben collaudata non mancheranno alcune novità, a cominciare dalla conduzione. Andrea Pucci, alla guida del programma nell’ultima edizione, passerà il testimone a Barbara D’Urso. La ... Leggi su dilei (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono passati ormai 16 anni dallaedizione de Lae il: in quel lontano 2006 al timone c’erano Enrico Papi e Federica Panicucci, chiamati a guidare uno show in forma di reality che aveva come obiettivo quello di condurre una sorta di esperimento sociale. La nuova edizione del programma è pronta a fare il suo debutto su Italia Uno il 15 marzo e come tradizione metterà nuovamente a confronto due mondi opposti, quello degli intellettuali poco inclini alla vita sociale e quello delle ragazze che hanno messo da parte i libri per concentrarsi sulla loro avvenenza fisica. Pur essendo una formula ben collaudata non mancheranno alcune novità, a cominciare dalla conduzione. Andrea Pucci, alla guida del programma nell’ultima edizione, passerà il testimone a. La ...

Advertising

MediasetPlay : Oh Madreeeeh… non è affatto La Ruota della Fortuna! ?? Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 1… - QuiMediaset_it : Dal 15 marzo su #Italia1 al via #LaPupaEilSecchioneShow condotto da Barbara d'Urso - QuiMediaset_it : Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1. @carmelitadurso… - VeraEllenWoods : RT @MediasetPlay: Oh Madreeeeh… non è affatto La Ruota della Fortuna! ?? Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 15 marz… - lorenzobasta2 : RT @LucillaMasini: Emma Bonino: 'No a un centro che guarda a destra'. Tradotto: Renzi e Toti stanno al centro come Barbara D'Urso sta ai pr… -