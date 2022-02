AEW | Possibile ingaggio di Jay White

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tony Khan ha recentemente scatenato una tempesta di speculazioni quando ha annunciato che questo mercoledì a Dynamite debutterà uno dei nomi caldi tra i free-agent al momento disponibili. Le prime indicazioni ci preannunciano che la sorpresa potrebbe essere Keith Lee. Nulla è confermato, ovviamente, infatti ci sono ancora alcuni nomi interessanti in giro. Uno di quei nomi è quello di Jay. La star della New Japan Pro Wrestling ha recentemente nominato l'AEW nei suoi promo. Dave Meltzer ha parlato della possibilità chesi presenti in AEW nel suo programma Wrestling Observer Radio. Nuovo acquisto o solo rumors? Jayè un nome familiare a gran parte del pubblico statunitense e non. Jay è un ex IWGP Heavyweight Champion e ha detenuto molti altri titoli nella federazione giapponese, inoltre è stato anche il primo ...