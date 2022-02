Abusi | Ratzinger | “Grandissima colpa della Chiesa | ma non sono un bugiardo”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Città del Vaticano – A poche settimane dalla pubblicazione del rapporto suglinella Diocesi di Monaco e Frisinga, che accusa Josephdi “non aver agito” nei confronti dei sacerdoti accusati di pedofilia (leggi qui), il Papa emerito affida a una lettera la sua versione, ribadendo (leggi qui) che quanto scritto nel report redatto dallo studio legale di Monaco è stata “una svista” usata per farlo passare “come un”. Di seguito il testo completolettera dell’ex arcivescovo di Monaco: Care sorelle e cari fratelli!A seguitopresentazione del rapporto suglinell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga il 20 gennaio 2022, mi preme rivolgere a tutti voi una parola personale. Infatti, anche se ho potuto essere arcivescovo di Monaco e Frisinga per poco meno di ...

