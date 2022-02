(Di lunedì 7 febbraio 2022) Attualmente la WWE ha, negli Stati Uniti, due importanti partnership con altrettante grandi emittenti televisive, USAe FOX. Sulla prima va in onda Monday Night Raw, mentre sulla seconda SmackDown il venerdì sera. Ebbene, ladella federazione di Vince McMahon sarebbedicon Foxa quelli con USA; ciò avrebbe poi delle dirette conseguenze sulla consistenza dei tv show settimanali. In buona sostanza, la WWE sta facendo di tutto per soddisfare le richieste di FOX che assicura alla Compagnia una copertura televisiva in grado di raggiungere tutte le case americane. Le ripercussioni sulla composizione dei roster Sembra che la WWE stia facendo di tutto per soddisfare le richieste di FOX, anche a ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: La tendenza è quella di privilegiare i rapporti con FOX rispetto a USA Network - - SpazioWrestling : WWE: Shane McMahon allontanato dalla federazione? Finisce in tendenza su Twitter #WWE #ShaneMcMahon -

Ultime Notizie dalla rete : WWE tendenza

SpazioWrestling.it

...della, dove la componente sport diventa il parametro su cui tarare l'intrattenimento e non viceversa. Una strada che potrebbe realmente condurre alla fine dell'egemonia dellae dare una ......della, dove la componente sport diventa il parametro su cui tarare l'intrattenimento e non viceversa. Una strada che potrebbe realmente condurre alla fine dell'egemonia dellae dare una ...La notizia di Shane McMahon e dei tanti problemi avuti alla Royal Rumble è al centro delle discussioni dei fan, con Shane che nella giornata di ieri è finito in tendenza su Twitter ... che come ...Come vi abbiamo riportato qualche ora fa, in seguito al caos dovuto a una non eccellente gestione del Royal Rumble Match, Shane McMahon avrebbe ricevuto molte critiche e sarebbe stato addirittura allo ...