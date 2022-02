Violenze di Capodanno a Milano | arrestati due egiziani per l’aggressione alle due turiste tedesche

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tra i responsabili dell’orrore di, anche due giovanitra i 16 e i 17 anni. Due degli aggressori che la polizia ha individuato e arrestato, in quanto gravemente indiziati di aver commesso alcune dellesessuali e rapine avvenute la notte del 31 dicembre in Piazza Duomo e dintorni. In particolare i due, entrambi immigrati nordafricani (di cui uno risultato soggiornare regolarmente nel Belpaese. E l’altro, come minore straniero non accompagnato) sarebbero i responsabili degli abusi sessuali ai danni delle due. Aggressioni immortalate in un video che ha rapidamente fatto il giro del web.didue minorenniDunque, l’orrore delle ...