Violenze di Capodanno a Milano | arrestati 2 minorenni

Milano – La Polizia di Stato di Milano sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due minorenni gravemente indiziati della commissione di alcune delle Violenze sessuali e rapine avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo e dintorni. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Milano su attività coordinata dal procuratore Ciro Cascone. arrestati due giovani egiziani di età compresa tra i 16 e i 17 anni, di cui uno regolarmente soggiornante e uno minore straniero non accompagnato. I poliziotti sono giunti alla loro identificazione dopo la puntuale analisi delle immagini dei sistemi di sorveglianza, l'escussione di numerosi testimoni e parti offese, l'analisi dei vari social network e ...

