Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2022 ore 15:30 (Di lunedì 7 febbraio 2022) VIABILITA’ DEL 7 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIOD ELLA Regione Lazio; SULLA A12 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CIVITAVECCHIA NORD E IL BIVIO PER L’AURELIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA; E DA OGGI AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA: SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA, ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI CECCANO, CON DEVIAZIONI SUL POSTO; SULLA REGIONALE FLACCA, PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA: FINO AL 28 FEBBRAIO CHIUSO IL TRATTO DAL KM 16 AL KM 20 IN FASCIA ORARIA NOTTURNA, CON DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, SI INVITA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) VIABILITA’ DEL 7 FEBBRAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIOD ELLA; SULLA A12 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CIVITAVECCHIA NORD E IL BIVIO PER L’AURELIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA; E DA OGGI AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA: SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA, ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI CECCANO, CON DEVIAZIONI SUL POSTO; SULLA REGIONALE FLACCA, PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA: FINO AL 28 FEBBRAIO CHIUSO IL TRATTO DAL KM 16 AL KM 20 IN FASCIA ORARIA NOTTURNA, CON DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, SI INVITA ...

