Verissimo, Silvia Toffanin umilia Alex Belli, poi la notizia bomba: torna al GF Vip? (VIDEO) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel corso della puntata del 5 febbraio di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Alex Belli. Durante il dibattito, però, la conduttrice ci è andata giù in maniera piuttosto pesante, sta di fatto che ha quasi umiliato il suo ospite confutando tutte le sue dichiarazioni. Ad un certo punto, poi, la padrona di casa ha spinto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel corso della puntata del 5 febbraio diha intervistato. Durante il dibattito, però, la conduttrice ci è andata giù in maniera piuttosto pesante, sta di fatto che ha quasito il suo ospite confutando tutte le sue dichiarazioni. Ad un certo punto, poi, la padrona di casa ha spinto L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Carme69_B : RT @Soleilandia: Silvia: 'Per chi fate il tifo? Chi sarà il vostro vincitore/vincitrice?' Eva: 'Io ho una preferenza per Sole, perché la pu… - RealGossipland : Silvia Toffanin smentisce Alex Belli: l'attore in quarantena per tornare al GfVip. I DETTAGLI QUI… - infoitcultura : Silvia Toffanin a Verissimo su Gianmaria: Alex Belli recita, tu no! - VittorioMastro8 : RT @Soleilandia: Silvia: 'Per chi fate il tifo? Chi sarà il vostro vincitore/vincitrice?' Eva: 'Io ho una preferenza per Sole, perché la pu… - zazoomblog : Silvia Toffanin a Verissimo su Gianmaria: Alex Belli recita tu no! - #Silvia #Toffanin #Verissimo -