Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 7/02/22 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Oggi sono in modalità polemica, vi avviso subito, ma ‘sta puntata di Uomini e Donne non mi è piaciuta proprio per niente. Ecco, l’ho detto. Che Maria De Filippi si sia scusata con Ciprian Aftim (e quindi, indirettamente, con Andrea Nicole Conte) l’ho apprezzato, certo. Sempre meglio di Gianni Sperti che venerdì aveva precisato che – se tornasse indietro – recriminerebbe a Isabella Ricci le stesse identiche cose sulle quali l’aveva tartassata durante la sua permanenza in studio, nonostante il tempo abbia AMPIAMENTE dimostrato che si sbagliava. Però, regà, scusarsi con loro ERA IL MINIMO, dopo il trattamento VERGOGNOSO che gli hanno riservato durante la loro ultima puntata, eh. Un atto sicuramente DOVEROSO che, a parer mio, è comunque troppo poco dopo lo SCEMPIO che ci hanno propinato a dicembre. Perché io ho ancora ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Oggi sono in modalità polemica, vi avviso subito, ma ‘stadinon mi è piaciuta proprio per niente. Ecco, l’ho detto. Che Maria De Filippi si sia scusata con Ciprian Aftim (e quindi, indirettamente, con Andrea Nicole Conte) l’ho apprezzato, certo. Sempre meglio di Gianni Sperti che venerdì aveva precisato che – se tornasse indietro – recriminerebbe a Isabella Ricci le stesse identiche cose sulle quali l’aveva tartassata durante la sua permanenza in studio, nonostante il tempo abbia AMPIAMENTE dimostrato che si sbagliava. Però, regà, scusarsi con loro ERA IL MINIMO, dopo il trattamento VERGOGNOSO che gli hanno riservato durante la loro ultima, eh. Un atto sicuramente DOVEROSO che, a parer mio, è comunque troppo poco dopo lo SCEMPIO che ci hanno propinato a dicembre. Perché io ho ancora ...

