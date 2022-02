“Uccisa nel sonno dal marito” Daniela Careddu | anche l’autopsia conferma l’orrore

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono sotto choc le comunità di Zeddiani e Cabras, due cittadine del Campidano di Oristano (Sardegna) per il femminicidio diCadeddu, la donna di 51 annidal, Giorgio Meneghel che ha confessato tutto. La scena che si sono trovati davanti i carabinieri è stata terribile: almeno due le devastanti martellate al capo che hanno posto fine alla vita della donna che non avrebbe avuto neil tempo di urlare o di rendersi conto di cosa stesse accadendo., durata circa cinque ore ed eseguita dal dottor Roberto Demontis all’istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato, hato quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri e dall’esame esterno del medico legale. La donna è stataa martellate, massacrata nel ...

Il problema, quindi, non è tanto la riservatezza quanto una questione culturale nel ricorso a ... come accaduto ad Aci Trezza (dove una 26enne è stata uccisa in strada lo scorso agosto dall'ex, NdR).