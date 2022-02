Tennis | ATP Rotterdam 2022 | Stefanos Tsitispas è presente e si allena con Thomas Enqvist

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ha preso il via il torneo ATP 500 di(Olanda), conTsitsipas che sarà testa di serie numero 1 dopo l’assenza di Daniil Medvedev ed è già atterrato in città iniziando una sessione dimenti con un ospite molto speciale entrato nel suo staff. Ad accompagnare il greco c’è infatti lo svedese, ex top-10 e finalista agli Australian Open 1999, che potrebbe dunque prendere il posto dell’invadente padre cometore del classe 1998 o magari affiancarlo portando tanta qualità ed esperienza. Appesa la racchetta al chiodo del 2006,è diventato capitano della squadra di Coppa Davis della Svezia nel 2010, ricoprendo l’incarico fino al 2012, mentre nel 2014 è stato assunto dallo spagnolo Fernando Verdasco in qualità di coach. Foto: ...

PROGRAMMA ATP 500 ROTTERDAM (MARTEDI 8 FEBBRAIO) CENTRE COURT dalle ore 11.00 - (7) Karatsev vs (WC) Griekspoor non prima delle 12.30 - (Q) Laaksonen vs (2) Rublev non prima delle ore 14.00 - Lehecka ...