Sport in tv oggi lunedì 7 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Una nuova settimana diha inizio e ovviamente in primo piano ci sono le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tante gare da seguire con gli azzurri protagonisti e desiderosi di regalare qualcosa di speciale. Andando oltre la neve e il ghiaccio, spazio al tennis con tanti tornei che inizieranno il proprio percorso e con Camila Giorgi che farà il proprio esordio a San Pietroburgo (Russia). In serata spazio al calcio con l’ultimo incontro della 24ma giornata di Serie A tra Salernitana e Spezia, nonché alla Liga, massimo campionato spagnolo. Calendario Olimpiadi 2022, tv, italiani in gara,Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegli ...

ItaliaTeam_it : Già medagliata a #Beijing2022, per un totale di 9 medaglie olimpiche, Arianna Fontana è la protagonista dell’episod… - mauroberruto : Perché oggi le #piscine sono chiuse? #sport #6febbraio - SkySport : Serra, arbitro di Milan-Spezia a Sky: 'Ero frastornato, non vedo l’ora di tornare' ? ?? Oggi su Sky Sport 24 alle 12… - SkyTG24 : Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, le gare e i risultati dell'Italia oggi 7 febbraio - Adele_Fran : RT @fanpage: IMBATTUTI! Costantini e Mosaner battono anche il Canada. Ora ci aspetta la semifinale! Avanti tutta Italia ?????? #Beijing2022 #C… -

L'azzurra ha pagato, nell'evento clou. Ma è giovane, ha 26 anni, e ha la possibilità di rifarsi alla prossima edizione dei Giochi che saranno in casa, a Cortina, dove ha vinto l'oro nel gigante ...I canadesi Rachel Homan e John Morris, che concludonola loro avventura olimpica, avevano allungato sugli azzurri prima nel quinto e poi nel settimo end (parziale di 3 - 0). Gli azzurri Stefania ...«Dov'è Peng Shuai?» era diventato una sorta di mantra per il tennis e lo sport di tutto il mondo. Perché la Wta in primis, ma poi anche i governi e le associazioni internazionali, volevano chiarezza ..."Mi sono tolta un peso", ha detto la sciatrice azzurra a Rai Sport dopo la prova, aggiungendo che, per la tipologia di neve e pista, "bisognava essere molto puliti nella sciata. "Sono orgogliosa di ...