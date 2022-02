Scuola e covid, i No-Dad campani: “Rivedere subito il protocollo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ‘‘Siamo veramente stufi di queste regole che sono anche un po’ pedestri. Il protocollo va subito ritoccato e vanno tenuti a casa soltanto i malati”. A parlare è Palmira Pratillo, presidente dell’associazione Scuole Aperte campania, commentando le nuove regole per la Dad che entrano in vigore da oggi. Secondo i No Dad, il protocollo per la gestione del covid nelle scuole va adeguato alla situazione epidemiologica. ”Vanno assolutamente eliminate le distinzioni tra alunni vaccinati e non vaccinati – spiega Pratillo – perché così la didattica diventa ingestibile e i docenti si trovano a dovere portare avanti una doppia didattica: in presenza per i sani e a distanza per i positivi e per chi è in quarantena. Riteniamo – prosegue – che la condizione epidemiologica ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ‘‘Siamo veramente stufi di queste regole che sono anche un po’ pedestri. Ilvaritoccato e vanno tenuti a casa soltanto i malati”. A parlare è Palmira Pratillo, presidente dell’associazione Scuole Apertea, commentando le nuove regole per la Dad che entrano in vigore da oggi. Secondo i No Dad, ilper la gestione delnelle scuole va adeguato alla situazione epidemiologica. ”Vanno assolutamente eliminate le distinzioni tra alunni vaccinati e non vaccinati – spiega Pratillo – perché così la didattica diventa ingestibile e i docenti si trovano a dovere portare avanti una doppia didattica: in presenza per i sani e a distanza per i positivi e per chi è in quarantena. Riteniamo – prosegue – che la condizione epidemiologica ...

Green Pass, come recuperare online il codice Authcode La certificazione è necessaria per molteplici ambiti in Italia, compresa la Scuola (con le nuove ... Come si ottiene la Certificazione verde COVID - 19 > Scopri di più. => Certificazione Covid con e ...

Da scuola a discoteche, la road map della normalità ... il cosiddetto vaccino degli 'scettici' proprio perché basato su vecchie tecniche, diverse da quelle vettoriali e a base mRna utilizzate finora per i sieri anti - Covid: questo aspetto, si spera, ...

Covid: Green pass, scuola e quarantena, le nuove regole in vigore da oggi Sky Tg24 Scuola e covid, Galli: "Comprendo disagio studenti, confusione evidente" (Adnkronos) – Covid e scuola? "Comprendo il disagio degli studenti. In linea generale sono d'accordo su fatto che a scuola le cose sono confuse sul fronte della gestione del Covid. E' assolutamente ...

A spasso col Covid, denunciati due automobilisti a Martinsicuro ed Alba Adriatica ALBA ADRIATICA – Nonostante fossero positivi al Covid, hanno deciso di non rinunciare a fare un ... estrazione radici dei cipressi presso la Scuola Elementare "Battisti" con successiva ripiantumazione ...

