Scuola: Affinita (Moige), 'chiediamo forme rimborso rapido ffp2' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "La mancata fornitura di ffp2 da destinare agli studenti in auto sorveglianza nelle scuole è veramente incredibile. Si creano regolamenti inapplicabili e discriminatori e si riversano sulle famiglie le incapacità del ministero della Salute alla gestione della emergenza pandemica. Siamo esausti e condividiamo le proteste degli studenti. Se potessimo scenderemmo in piazza con loro ma abbiamo l'obbligo di lavorare per portare a casa il pane quotidiano per i nostri figli". Lo dice all'Adnkronos Antonio Affinita, del Movimento italiano genitori che aggiunge: "Si scaricano su famiglie esauste una serie di inefficienze e normative caotiche complesse e disarticolate. In attesa di un adeguato approvvigionamento alle scuole di ffp2, appoggiamo la proposta del Forum delle associazioni familiari in merito ad una qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "La mancata fornitura dida destinare agli studenti in auto sorveglianza nelle scuole è veramente incredibile. Si creano regolamenti inapplicabili e discriminatori e si riversano sulle famiglie le incapacità del ministero della Salute alla gestione della emergenza pandemica. Siamo esausti e condividiamo le proteste degli studenti. Se potessimo scenderemmo in piazza con loro ma abbiamo l'obbligo di lavorare per portare a casa il pane quotidiano per i nostri figli". Lo dice all'Adnkronos Antonio, del Movimento italiano genitori che aggiunge: "Si scaricano su famiglie esauste una serie di inefficienze e normative caotiche complesse e disarticolate. In attesa di un adeguato approvvigionamento alle scuole di, appoggiamo la proposta del Forum delle associazioni familiari in merito ad una qualche ...

Scuola: Affinita (Moige), 'chiediamo forme rimborso rapido ffp2'

Presentata l’indagine su ‘’Cyber-risk e pandemia’’ In occasione del Safer Internet Day 2022, Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE (Movimento ... Inoltre, è stata creata una rete nazionale di oltre 1.200 scuole e 5.500 “Giovani ambasciatori”, ...

