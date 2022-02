Oggi 7 febbraio, Beato Papa Pio IX: istituì il dogma dell’Immacolata Concezione (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ stato il Pontefice che ha promosso il culto della Beata Vergine Maria, ma anche colui che ha indetto il Concilio Ecumenico Vaticano I. Sin da ragazzo, nella sua città è conosciuto come “Giovannino il buono”, infatti la sua volontà di portare Cristo ai giovani suoi coetanei, l’ha sempre contraddistinto. Ultimo sovrano dello Stato pontificio L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ stato il Pontefice che ha promosso il culto della Beata Vergine Maria, ma anche colui che ha indetto il Concilio Ecumenico Vaticano I. Sin da ragazzo, nella sua città è conosciuto come “Giovannino il buono”, infatti la sua volontà di portare Cristo ai giovani suoi coetanei, l’ha sempre contraddistinto. Ultimo sovrano dello Stato pontificio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

