M5S | Pd preoccupato per stabilità

(Adnkronos) – La parola d'ordine resta ovviamente "nessuna ingerenza" sulla vicende interne alle altre forze politiche. Ma l'upgrade a carte bollate del caos M5S è visto con preoccupazione dal Pd. "Auspichiamo che ci sia al più presto un momento di chiarezza. Ormai la questione non è più soltanto di leadership ma di governance", è la valutazione dem all'Adnkronos per le fibrillazioni che stanno squassando l'alleato. Ma dal Nazareno si puntualizza che i timori non investono solo il caso M5S ma in generale "un quadro di frammentazione e lacerazione nei partiti e negli schieramenti". Il tema è la stabilità necessaria per portare avanti da un lato l'agenda Draghi e dall'altro quella Mattarella. "Il Pd sta osservando con preoccupazione quello che accade da un posizione di insolita compattezza", ammettono gli stessi dem dopo tante occasioni in cui, a parti rovesciate, le ...

