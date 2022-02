L’Udinese torna a vincere dopo più di un mese: 2-0 al Torino (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Udinese torna a vincere dopo più di un mese. I friuliani battono i granata 2-0 alla Dacia Arena. Succede tutto nel recupero, con i gol di Molina su punizione e di Pussetto su rigore, entrambi subentrati dalla panchina nel secondo tempo. I bianconeri salgono a 27 punti, a meno uno dal Bologna.24^ giornata: Roma-Genoa 0-0 Inter-Milan 1-2, Fiorentina-Lazio 0-3, Atalanta-Cagliari 1-2, Bologna-Empoli 0-0, Sampdoria-Sassuolo 4-0, Venezia-Napoli 0-2, Udinese-Torino 2-0, Juventus-Verona ore 20.45, Salernitana-Spezia lunedì 7 ore 20.45Classifica: Inter 53, Milan, Napoli 52, Atalanta 43, Juventus 42, Roma, Lazio 39, Fiorentina 36, Verona 33, Torino 32, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese 27, Spezia 25, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia 18, Genoa 14, Salernitana 1025^ GIORNATA (da ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Udinesepiù di un. I friuliani battono i granata 2-0 alla Dacia Arena. Succede tutto nel recupero, con i gol di Molina su punizione e di Pussetto su rigore, entrambi subentrati dalla panchina nel secondo tempo. I bianconeri salgono a 27 punti, a meno uno dal Bologna.24^ giornata: Roma-Genoa 0-0 Inter-Milan 1-2, Fiorentina-Lazio 0-3, Atalanta-Cagliari 1-2, Bologna-Empoli 0-0, Sampdoria-Sassuolo 4-0, Venezia-Napoli 0-2, Udinese-2-0, Juventus-Verona ore 20.45, Salernitana-Spezia lunedì 7 ore 20.45Classifica: Inter 53, Milan, Napoli 52, Atalanta 43, Juventus 42, Roma, Lazio 39, Fiorentina 36, Verona 33,32, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese 27, Spezia 25, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia 18, Genoa 14, Salernitana 1025^ GIORNATA (da ...

