Luciana Littizzetto | la confessione che spiazza i fan | “Non mi chiamano mamma…”

Advertising

Corriere : Luciana Littizzetto, nella sua 'letterina' sull'attualità politica a Che tempo che fa, su Rai3, striglia i politici… - francescoburra3 : RT @Ahasveron: @Libero_official Oltre Luciana Littizzetto e Nino Frassica, entrano nel cast Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Partecipano an… - Ahasveron : @Libero_official Oltre Luciana Littizzetto e Nino Frassica, entrano nel cast Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Parte… - RobertaCapelli : RT @ivanoliguori: QUANDO UN TRAGICO PONTIFICATO FINISCE IN SATIRA: IL ROMANO PONTEFICE OSPITE AL TALK SHOW DELLA SINISTRA FRICCHETTONA DI F… - miss_clair_ : luciana littizzetto è a Roma. Questo vuol dire che registrerà la puntata di c’è posta per te. Anche quest’anno la puntata è salva. -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Littizzetto

Mentre sfoglia l'album di dodici anni al timone del centro congressi di via Vela gli aneddoti si riconcorrono. Ecco Carlo Verdone, ecco Brunello Cucinelli. Già, Milly Carlucci. E? E Piero Chiambretti? E poi gli scrittori: da Valerio Massimo Manfredi a Emanuele Trevi ad Andrea Vitali. E gli chef? Da Matteo Baronetto del Cambio a Magorabin, a Nicola Somma. ...Magari, la trasmissione col Papa gli sarà utile per invitarea smetterla con almeno qualcuna delle sue consuete volgarità settimanali. Bergoglio ha detto quello che pensa sui ...il cardinale Ruini, evocato di continuo da Luciana Littizzetto (lo stesso Ruini ci scherzò sopra senza problemi) per sue posizioni su vita e famiglia, temi ormai sullo sfondo. Ecco che da destra ...il cardinale Ruini, evocato di continuo da Luciana Littizzetto (lo stesso Ruini ci scherzò sopra senza problemi) per sue posizioni su vita e famiglia, temi ormai sullo sfondo. Ecco che da destra ...