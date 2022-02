LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: argento Federica Brignone! Vince Hector, bronzo Gut-Behrami (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00 Federica Brignone si conferma sul podio in Gigante alle Olimpiadi: 4 anni fa fu bronzo. Elena Curtoni chiude 40ma a 4?22. 8.58 A Sara Hector erano rimasti solo 19 centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio. Ci abbiamo creduto, ma davvero la svedese non ha sbagliato nulla quest’anno. 8.57 Per un pelo. Sara Hector campionessa olimpica con 28 centesimi su Federica Brignone. E’ argento. bronzo per Lara Gut-Behrami. 8.55 DIETRO TRUPPE! terza a 52 centesimi. E ora la svedese Sara Hector. Parte con 0.42, ha dominato la stagione: può perderla solo lei… 8.53 LA MEDAGLIA C’E’! Federica Brignone perde tanto, ma si porta in testa ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00Brignone si conferma sul podio inalle Olimpiadi: 4 anni fa fu. Elena Curtoni chiude 40ma a 4?22. 8.58 A Saraerano rimasti solo 19 centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio. Ci abbiamo creduto, ma davvero la svedese non ha sbagliato nulla quest’anno. 8.57 Per un pelo. Saracampionessa olimpica con 28 centesimi suBrignone. E’per Lara Gut-. 8.55 DIETRO TRUPPE! terza a 52 centesimi. E ora la svedese Sara. Parte con 0.42, ha dominato la stagione: può perderla solo lei… 8.53 LA MEDAGLIA C’E’!Brignone perde tanto, ma si porta in testa ...

