L’Inter si è accontentata | il Milan no

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La vittoria delnel Derby ha reso più aperta la sfida al primo posto, ora distante solo un punto sia per i rossoneri che per il Napoli, anche se con una partita in più rispetto al. La squadra di Inzaghi, pur avendo controllato senza grossi problemi l’andamento della partita per oltre sessanta minuti, si è fatta recuperare e superare da una fiammata improvvisa degli uomini di Pioli, ricordando come – se non è mai consigliabile accontentarsi di un gol di vantaggio – in un derby lo è ancora meno. I vantaggi strutturali delInzaghi si è presentato a San Siro con la sua formazione classica, mentre Pioli ha scelto di schierare Kessié alle spalle di Giroud, forse per controllare meglio Brozovic. Per l’allenatore deldisporre di un giocatore di maggiore intensità senza palla nel corridoio centrale ...