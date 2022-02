L’inclusione fra le nevi | gli atleti e le atlete Lgbtq+ ai Giochi invernali di Pechino

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono trascorsi pochi mesi, ma quelle dell’estate scorsa saranno di sicuro ricordate come le Olimpiadi non solo del Covid-19 – che ne ha addirittura rinviato di un anno lo svolgimento, condizionandone poi tutta l’organizzazione – ma soprattutto come quelle più inclusive di sempre. Aiestivi di Tokyo infatti, hanno partecipato tantissimiLgbtqia+ (secondo un conteggio di OutSports erano almeno 161, provenienti da 25 Stati). Insomma, nell’estate sportiva del 2021, il cielo nipponico è stato illuminato da un arcobaleno di colori, storie e vittorie dei campioni e delle campionesse omo-bi-pan sessuali e trans*. Amber Glenn, pattinatrice artistica su ghiaccio del Team Usa Ma se l’occasione, per così dire, è stata ghiotta, non si può certo trattare di un unicum nel suo genere. E infatti, dal caldo giapponese, pochi ...